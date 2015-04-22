Если боевики устроят парад тяжелого вооружения 9 мая, то нарушат Минские соглашения - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете за 21 апреля, опубликованном сегодня.

“Генерал-полковник вооруженных сил Российской Федерации в Совместном центре по контролю и координации представил письма членов “Донецкой народной республики” и “Луганской народной республики”, которые были присланы Специальной мониторинговой миссии и в которых говорилось о намерении провести парад тяжелого вооружения в рамках празднования Дня победы 9 мая”, - отмечается в отчете.

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В связи с этим миссия отмечает, что “такие действия будут нарушением Минских договоренностей, как это было подчеркнуто главой СММ в его письме от 10 апреля ко всем подписантам пакета Минских соглашений”.

Как сообщал УНИАН, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года (четвертый пункт), оружие калибром более 100 миллиметров следует вывести из всех населенных пунктов Донбасса.

В меморандуме сказано: “В течение суток с момента принятия данного меморандума отвод средств поражения калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения на расстоянии не менее 15 км с каждой стороны, в том числе из населенных пунктов, что дает возможность создать зону прекращения применения оружия шириной не менее 30 км - зону безопасности. При этом отвести с линий соприкосновения сторон артиллерийские системы калибра более 100 миллиметров на отдаление их максимальной дальности стрельбы”.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ фиксирует неотведенное от линии разграничения тяжелое вооружение.