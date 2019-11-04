Белорусы "штурмовали" первый в Витебске ресторан KFC, возникла давка (видео)

Как только двери открылись, к ресторану рванула толпа подростков.

В белорусском городе Витебск открытие закусочной сети KFC сопровождалось настоящим «набегом» посетителей и давкой.

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Видео с места событий распространяются в соцсетях. Как сообщает reform.by, закусочная открылась 2 ноября в ТРЦ «ТриО».

Ажиотаж возник благодаря тому, что первым посетителям обещали подарочные сертификаты на еду из KFC. Первым трем посетителям – на 100 рублей, остальным 300 — по 10 рублей. На предложение в основном откликнулись подростки и дети.

На видео из ТРЦ можно видеть, что как только двери открылись, в них ринулась толпа. Люди бежали в ресторан, некоторые падали под ноги напиравших сзади.

Напомним, в апреле в Москве в одном из ресторанов KFC началась потасовка во время раздачи бесплатных бургеров. Посетители едва не устроили драку.