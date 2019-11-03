Премьер Британии извинился за не реализованный вовремя Brexit

Джонсон неоднократно говорил, что Brexit состоится вовремя, утверждая, что он "скорее умрет в канаве", чем продлит срок, предусмотренный для выхода статьей 50 Договора о ЕС.

Премьер Британии Борис Джонсон извинился перед членами Консервативной партии, голосовавшими за его премьерство, за не реализованный 31 октября Brexit.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Отсрочка выхода Британии из ЕС является предметом "глубокого сожаления", - сказал премьер-министр.

Джонсон неоднократно говорил, что Brexit состоится в конце прошлого месяца, утверждая, что он "скорее умрет в канаве", чем продлит срок, предусмотренный для выхода статьей 50 Договора о ЕС.

Однако после того, как парламент проголосовал за то, чтобы его законопроект о выходе из ЕС был тщательно изучен, он был вынужден просить об отсрочке до 31 января.

Отвечая на вопрос журналистки о необходимости извиниться перед консерваторами, Джонсон сказал: "Конечно, конечно. Это вопрос... это вопрос глубокого сожаления. Но то, что нам нужно сделать сейчас, - это идти вперед и делать это, и разница между этим правительством и любым другим заключается в том, что только это правительство предлагает сделку, которая уже готова и имеет способ ее реализации немедленно в середине декабря, если нам повезет получить большинство".

Джонсон сказал, что задержка является болезненной не для его собственного эго, а потому, что предприятия и семьи не могли планировать, поскольку они не знали, когда Brexit будет реализован. Он сказал, что предложение лейбористов о втором референдуме сохранит неопределенность.