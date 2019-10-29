Евросоюз официально отсрочил Brexit

Выход Британии может произойти раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, но с этой целью соглашение о выходе Британии должно быть ратифицировано до тех пор обеими сторонами.

Европейский Совет согласился перенести срок выхода Великобритании из ЕС с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года при условии ратификации британским парламентом соглашения о выходе.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

В частности, говорится, что в связи с намерением Британии выйти из ЕС, Европейский Совет принял решение продлить период выхода в соответствии со статьей 50.3 Лиссабонского договора (соглашение о Евросоюзе). Соответствующее решение принято единогласно по письменной процедуре в согласовании с Британией.

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"Продление срока продлится до 31 января 2020 года, чтобы предоставить больше времени на ратификацию соглашения о выходе. Выход может произойти раньше - 1 декабря 2019 года или 1 января 2020 года, если соглашение о выходе будет ратифицировано обеими сторонами", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в период срока продления Великобритания остается страной-членом ЕС со всеми правами и обязательствами, изложенными в соглашениях и в соответствии с правом ЕС.