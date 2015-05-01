В Москве коммунисты носили Сталина, рекламировали "Новороссию" и требовали от США не трогать их пенсии

18:16, 01 мая 2015
Мир
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Сторонники российской партии КПРФ отмечали 1 мая с имперскими лозунгами и портретами Сталина.

Новая газета

В частности, среди лозунгов можно было увидеть такие, как "Новороссия - щит России" и "США руки прочь от наших пенсий".

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