В Москве коммунисты носили Сталина, рекламировали "Новороссию" и требовали от США не трогать их пенсии

В частности, среди лозунгов можно было увидеть такие, как "Новороссия - щит России" и "США руки прочь от наших пенсий".

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