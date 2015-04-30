Ким Чен Ын не приедет на парад 9 мая в Москву

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет Эхо Москвы.

По словам Дмитрия Пескова, участие в праздновании примут около 30-ти государств. Среди европейских первых лиц в этом списке присутствуют главы Чехии, Словакии, Сербии, Кипра, Германии, Боснии и Герцеговины. При этом лидеры Германии, Чехии и Словакии присутствовать на параде не будут.

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