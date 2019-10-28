Politico: Для Украины последствия скандала вокруг Трампа будут долговременными

Процесс импичмента американского президента создал широкую неопределенность на пространстве от Вашингтона до Киева.

Адвокат президента США под расследованием, его дни в роли самопровозглашенного дипломата закончились. Донор, который дал миллион долларов на инаугурацию американского президента, а затем помогал управлять тайным каналом между Украиной и Овальный кабинет, потерпел репутационные потери.

Специальный посол в Киеве, который работал на нынешнюю администрацию, ушел в отставку из-за участия в схеме министра энергетики США, в которой военная помощь для украинской армии стала заложницей. Бывшие и нынешние чиновники дают показания на Капитолийском склоне вопреки приказам Белого дома, - пишет Politico. Госсекретарь США, который позволил всему этому происходить, флиртует с сенатом и агрессивно отвергает все вопросы о том, что и когда он знал. А в это время президент Украины с опытом актера изо всех сил пытается как-то вести отношения, чрезвычайно важные для выживания его страны.

Читайте такжеForeign Policy: Дипломаты США боятся мести Трампа за показания по Украине

Политика США в отношении Украины охвачена беспорядком, - говорят конгрессмены и внешнеполитические эксперты.

«Все это создаст очень долговременный вред», - убежден Эндрю Вайсс, который руководил украинским направлением политики в Совете национальной безопасности во времена президентства Билла Клинтона.

«На протяжении последних пяти лет было само собой разумеется, что США поддерживают Украину. Теперь все будет гораздо сложнее. Будет больше недоверия и проверок», - добавил он.

Процедура импичмента длится уже второй месяц. Демократы начали ее после публикации жалобы анонимного информатора о том, что президент Дональд Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя начать расследование против его политического оппонента.

Чиновники в Киеве теперь гадают, кому они могут доверять в Вашингтоне. Особенно этот вопрос их начал волновать после отставки нескольких ключевых людей, которые соединяли две страны, включая специального представителя Курта Волкера, экс-посла США в Украине Мари Йованович и бывшего директора по европейской и российской политике Фиону Хилл.

Читайте такжеBloomberg: Трамп хотел "загнать в угол" Украину, но там оказался Госсекретарь США

«Киев в выжидательном режиме», - говорит бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер, который отвечал за украинское и российское направление в администрации Барака Обамы.

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор верно заметил в своем заявлении во время свидетельств, что Киев до сих пор в активной конфронтации с Москвой.

«Посол Волкер и я видели вооруженные и враждебные российские силы на другой стороне поврежденного моста на линии разграничения. Более 13000 украинцев были убиты на войне. Один или два погибают каждую неделю. Больше украинцев несомненно погибнут без помощи США », - подчеркнул Тейлор.

Он до сих пор занимает свою должность в Киеве. Но член Палаты представителей Том Малиновский, который входит в Комитет иностранных дел, сказал, что в политике американской поддержки для Украины сейчас «нет энергии». А ключевые актеры «будут вести себя очень осторожно». Бывший посол США в Украине Джон Хербст сказал, что доверяет базовому процессу формулирования украинской политики на уровне Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности США. Ее движение вверх по цепи в каждом из ведомств до сих пор работает. Но он выделил особую роль Волкера в переговорах о завершении войны на Востоке Украины. Поэтому его отставка вызывает особое беспокойство.

Читайте такжеWashington Post: Посол Тейлор годами боролся с коррупцией в Украине, но Трамп все изменил

«Одна из вещей, которые заслуживают постоянного внимания - это Минский процесс. Отставка Волкера - действительно досадное событие в этом контексте. Но, думаю, сейчас делаются определенные шаги, чтобы заменить его», - сказал Хербст.

Чиновник Госдепартамента Дэниал Фрид, часто бывавший в Украине, объяснил, что украинцы по большей части «считают отставку Волкера плохой новостью, потому что доверяли ему». Перед тем, как уволиться, американский дипломат предложил на замену профессионала без опыта работы в Украине. Это означает, что теперь уже бывший представитель США хорошо понимает, что его место не сможет занять кто-то, кто был как-то причастен к украинскому направлению политики. К тому же, такие профессионалы вряд ли согласятся.

«Никто не хочет касаться украинской политики сейчас, учитывая политическую среду. Поэтому возник определенный вакуум, который вредит Украине и идет на пользу России», - сказал собеседник издания.