На место Волкера могут назначить экс-сотрудника ЦРУ – СМИ

В настоящее время в Соединенных Штатах продолжаются консультации по кандидатуре нового специального представителя Государственного департамента по делам Украины.

Специальным представителем Государственного департамента США по делам Украины может стать бывший сотрудник ЦРУ Майкл Костив.

Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на американские источники.

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В частности, утверждается, что сначала в Вашингтоне

было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине, но после отставки Курта Волкера с должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, кандидатуру Костива рассматривают как нового спецпредставителя. Сейчас идут консультации.

При этом сказано, что, если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности.

Так, 72-летний Костов в течение 10 лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 1980-х ушел после скандала.

В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года его поймали в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью 2,13 доллара. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982 году, после того как Костив подал в отставку, обвинения были сняты. Впрочем, этот инцидент не помешал ему в 2004-2006 годах быть советником директора ЦРУ.

Также сказано, что после отставки с ЦРУ Костив около 20 лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций - Chevron, в которой в 2001-2003 годах занимал должность вице-президента по международным правительственным делам.

С 2006 по 2011 годы Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам информированных источников, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

С 2011 года и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017 года также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

Кроме украинского языка, Костов владеет русским, испанским, итальянским, польским.

Как сообщал УНИАН, Волкер занимал должность спецпредставителя США по вопросам Украины с 7 июля 2017 года.

Он подал в отставку после обнародования жалобы американского разведчика, в которой говорится о том, что президент США Дональд Трамп якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского. В этой жалобе упоминается и Волкер.