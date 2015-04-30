США просят Иран посодействовать переговорам в Йемене

Руководители внешнеполитических ведомств США и Ирана Джон Керри и Могаммад Джавад Зарифе во время своей встречи 27 апреля обсуждали возможность посадить за стол переговоров представителей различных йеменских лагерей, подтвердил представитель Госдепартамента, пишет Радио Свобода.

Читайте такжеАрабская коалиция объявила о завершении военной операции в ЙеменеТегеран является союзником шиитского движения Хути, который в сентябре 2014 года получил контроль над йеменской столицей Саной, требуя большего представительства в правительстве страны. Впоследствии представители этой группы отправились на юг Йемена, вызвав беспокойство суннитской Саудовской Аравии, которая во главе коалиции нескольких государств начала воздушные удары по базам Хути.