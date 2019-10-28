Боевики ИГИЛ назначили нового главаря вместо убитого аль-Багдади

Новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.

Террористическая организация "Исламское государство" назначила нового главаря вместо ликвидированного Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом сообщает Newsweek.

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По их данным, новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари. Управлять "мусульманскими делами" организации ему поручили еще в августе. Это заявление распространило близкое к исламистам новостное агентство Amaq.

Известно, что аль-Афари – бывший иракский военный офицер, служивший под руководством покойного лидера Саддама Хуссейна.

Один представитель региональной разведки на условиях анонимности рассказал, что Кардаш взял на себя роль аль-Багдади. По словам собеседников издания, к моменту гибели роль аль-Багдади как руководителя группировки была уже символической.

Отмечается, что он не участвовал ни в операциях, ни в повседневных делах группировки.

"Все, что Багдади делал, говорил "да" или "нет", но не принимал участия в планировании".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что американские военные в сирийской провинции Идлиб успешно ликвидировали главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади.