Восемь мигрантов с обморожением найдены в фуре-рефрижераторе во Франции

Температура в холодильной камере составляла семь градусов ниже нуля.

Во Франции в грузовике с холодильной камерой обнаружили восьмерых мигрантов с обморожениями, четверо из которых - дети.

Таможенная служба обнаружила нелегалов при досмотре в порту Кале, когда фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию, пишет НВ со ссылкой на Le Parisien.

В связи с инцидентом французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Температура в холодильной камере составляла семь градусов ниже нуля. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу. По информации Voix du Nord, в грузовике находилось двое маленьких детей.

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Как сообщал УНИАН, 23 октября в английском графстве Эссекс нашли грузовик с 39 мертвыми людьми. По информации полиции, люди направлялись в Великобританию в грузовом пароме из Бельгии.

Позже контейнер уже с вероятно мертвыми телами "подхватил" 26-летний водитель-ирландец. Температура в контейнере, по словам экспертов, была -25 градусов по Цельсию. В течение путешествия у мигрантов был только один туалет – внутри контейнера. Людям не хватало воздуха.

Полиция арестовала и допросила водителя грузовика – 25 летнего Мо Робинсона.