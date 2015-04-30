Сбой в приложении Apple привел к срыву авиарейсов в США

Это приложение используется пилотами компании для получения и чтения полётных планов, сообщает Русская служба Би-би-си.

В 2013 году авиакомпания полностью отказалась от бумажных носителей информации в пилотских кабинах, чтобы облегчить работу летчикам, которым приходилось приносить с собой в на борт тяжелые папки с документами.

Только за счет экономии топлива эта мера должна была сберечь для компании около 1,2 млн долларов в год.

Компания заявила, что проводит расследование причин, вызвавших отказ программы.

"Некоторые рейсы American Airlines столкнулись с отказом в работе приложения для планшетов iPad в пилотских кабинах, - заявил представитель компании. - В некоторых случаях самолетам приходилось возвращаться к терминалу, чтобы заново соединиться с интернетом по каналу Wi-Fi".

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Серж Гойкович, глава компании Curbstand, которая разработала приложение, был среди пассажиров рейса, который испытал подобные проблемы.

Он написал в своем блоге, что его рейс Сан-Франциско - Лос-Анжелес смог подняться в воздух только после того, как пилоты распечатали на бумаге все материалы, которые были им нужны.

В США многие авиакомпании переходят на электронные носители полетной информации.

Кроме экономии на топливе, такие носители сокращают время подготовки к рейсу, сокращают риск травм и позволяют пилотам быстро реагировать на изменения в плане полета.

В прошлом экипаж был часто вынужден носить с собой до 16 кг бумажных документов