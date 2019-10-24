Евросоюз может отсрочить Brexit еще на 3 месяца - СМИ

Дипломаты из 27 стран ЕС пока не определились с ответом на просьбу Лондона о новой отсрочке Brexit.

Послы государств-членов Евросоюза на встрече в среду, 23 октября, не приняли решения по просьбе Лондона предоставить новую отсрочку для Brexit.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на трех высокопоставленных дипломатов ЕС.

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По словам дипломатов, послы склонны предоставить Лондону новую отсрочку, причем сделать это они предпочли бы в рамках "письменной процедуры", чтобы избежать внеочередного саммита Евросоюза.

Дипломаты также сообщили, что 27 стран ЕС, по всей видимости, согласятся отсрочить Brexit еще на три месяца - до 31 января, как просит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позже законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

Ранее, 17 октября, Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза.