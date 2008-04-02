Гриценко: не стоит обращать внимание на заявления российских депутатов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО убежден, что Украине не стоит обращать внимание на заявления отдельных депутатов Госдумы России о присоединении нашего государства к Плану действий для членства в НАТО, поскольку они не имеют права говорить от имени государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после заседания комитета.

«От имени государства могут говорить три лица: Президент России, глава правительства России и министр иностранных дел России, потому те мнения, которые высказывают отдельные депутаты – ЖИРИНОВСКИЙ, ЗАТУЛИН, ЛУЖКОВ, или кто-то другой, – это их личные мнения», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он подчеркнул, что внутреннюю и внешнюю политику Украины будет определять народ и руководство Украины, а не любое другое соседнее или не соседнее государство.

«Мы суверенное государство, и мы сами будем решать, куда нам вступать и вступать ли, и когда вступать, и какую политику вести внутреннюю и внешнюю», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщалось, 1 апреля в Госдуме России состоялись слушания, посвященные состоянию российско-украинских отношений и выполнению обязательств Соглашения о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной. Участники слушаний отмечали, что сближение Украины с НАТО создает серьезные проблемы для российско-украинских отношений, вплоть до возможного расторжения Соглашения о дружбе.