В США арестовали двух бизнесменов, связанных со скандалом вокруг Украины

Задержаны предприниматели связанные с личным адвокатом Трампа и помогали ему вмешиваться в украинские дела.

Бизнесменов Игоря Фурмана и Льва Парнаса арестовали в аэропорту Даллеса за пределами Вашингтона. Они связаны с личным адвокатом президента США Руди Джулиани. Южный округ федеральной прокуратуры Нью-Йорка.

Как сообщает CNN, Фурман и Парнас связаны с попытками окружения действующего президента США «накопать грязи» на потенциального кандидата от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байдена. Ожидается, что бизнесмены предстанут перед судом в Вирджинии в ближайшее время.

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CNN сообщает, что их обвиняют в нарушении законодательства о финансировании избирательных кампаний. Парнас помогал Джулиани с делами в Украине. Он знакомил его с действующими и бывшими чиновниками в 2018 году. Однако, американских правоохранителей беспокоит то, что они пожертвовали сотни тысяч долларов комитета политических действий, связанном с Трампом. Такие комитеты в США – это организации, которые собирают пожертвования для финансирования кампаний определенных политиков или таких, которые нацелены против них.