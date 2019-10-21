Обнял как мать: в США тренер мастерски предотвратил массовую стрельбу в школе (видео)

Тренер поблагодарил Бога за то, что оказался в тот момент в том классе и смог предупредить трагедию.

В американском штате Орегон тренер средней школы объятиями обезоружил ученика, который пришел в заведение с ружьем.

Об этом сообщает ABC News, передает ТСН.

Инцидент произошел еще в мае, но только сейчас появилось видео, снятое с камер наблюдения.

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На видео можно увидеть, как Кинон Лоу, тренер по футболу и легкой атлетике в средней школе Паркроуз, выходит из класса в коридор. Одной рукой он обнимает ученика Ангела Гранадос-Диаса, а второй – держит его ружье. Затем к ним подбежал другой преподаватель и забрал оружие. Затем Лоу обнимает Гранадос-Диаса и оба стоят так какое-то время.

Впоследствии приехала полиция и взяла ученика под стражу.

19-летний Гранадос-Диас страдал от психических расстройств. Он признал свою вину и был приговорен к трем годам общественных работ и лечения.

По словам бывшего футболиста команды Oregon Ducks Кинона Лоу, когда ученик вошел в класс с ружьем, он оказался вблизи него. Тренер сразу же схватился за ружье и направил его так, чтобы оно не нанесло вреда ни ему, ни ученикам. Дети тем временем выбежали из дверей в задней части класса.

По словам Лоу, главной его задачей в тот момент было сохранить жизни учеников. Тренер поблагодарил Бога за то, что оказался в тот момент в том классе и смог предупредить трагедию.

Как сообщал УНИАН, в Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.