В США произошла перестрелка: 6 пострадавших

Сейчас ведутся поиски преступника.

В Соединенных Штатах Америки в центре города Индианаполис (штат Индиана) произошла перестрелка, в результате которой пострадали шесть человек.

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Об этом сообщает "112 Украина".

"Стрельба произошла в нескольких кварталах от развлекательного центра Индианаполиса", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили шестерых пострадавших, включая детей. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Всех пострадавших доставили в больницы.

По предположению полиции, нападение было совершено одним человеком. Сейчас ведутся поиски преступника.

Ранее сообщалось, что в Китае грузовик на полном ходу врезался в толпу на рынке. Погибло по меньшей мере 10 человек.