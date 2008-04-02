Генсек НАТО: мы скажем ”да” североатлантической интеграции Украины

Саммит НАТО подтвердит право Украины и Грузии на получение членства независимо от того, какое решение примет Альянс по Плану действий о членстве этих стран.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил сегодня генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, выступая на Бухарестской конференции в преддверии открытия саммита.

По его словам, вопрос о подписании Планов действий о членстве Украины и Грузии в Альянсе - это "лишь вопрос времени". "Какое бы решение по ПДЧ не было обнародовано завтра, мы скажем "да" североатлантической интеграции Украины", - отметил он.

В то же время, как пояснил агентству дипломатический источник делегации одной из западноевропейских стран, последние заявления Генсека НАТО и Президента США о "неизменной поддержке интеграции в Альянс Киева и Тбилиси", призваны смягчить разочарование в этих столицах от того, что решение о ПДЧ, "скорее всего, будет отложено".

"Германия уже заявила о неизменности своей позиции. Франция также не планирует отступать от своих взглядов. Конечно, решения должны принимать лидеры, но я не вижу реальной перспективы принятия политического решения о готовности альянса назвать Украину и Грузию кандидатами (на вступление)", - заявил дипломат.

Агентство также со ссылкой на «дипломатический источник в кулуарах саммита НАТО» сообщает, что решение саммита НАТО о перспективах подписания ПДЧ с Украиной и Грузией станет известно завтра, 3 апреля.

"Перспективы Украины и Грузии будут затронуты сегодня вечером на первой сессии Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств Альянса. Подробное обсуждение это проблемы пройдет в четверг утром в ходе основной рабочей сессии саммита. Официальное решение должно быть озвучено сразу после завершения этой сессии на пресс-конференции Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА", - сказал собеседник агентства.