Министр энергетики США уйдет в отставку на фоне скандала вокруг Трампа из-за Украины

Министр энергетики Рик Перри призвал Трампа осуществить в июле телефонный звонок Зеленскому.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в четверг, 17 октября, подтвердил, что министр энергетики Рик Перри в конце года уйдет в отставку.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

Перри, который ранее занимал должность губернатора штата Техас, в основном не попадал на первые полосы заголовков в СМИ с момента своего присоединения к администрации Трампа в 2017 году, но в последние недели его связывают с инициированной представителями Демократической партии процедурой импичмента Трампа из-за действий президента США в отношении Украины.

Трамп критиковал некоторых людей, которые были уличены во время инициированного расследования в рамках процедуры импичмента, тогда как президент США выразил только комплименты Перри и называл его «своим другом».

«Он сделал феноменальную работу. И Рик Перри не мог справиться лучше, он собирается уйти в конце года и, наверное, вернется сюда (штат Техас - УНИАН). Чтобы он ни делал, это будет иметь успех, но он провел три года с нами, и я хочу поблагодарить тебя, Рик», - подчеркнул Трамп.

По данным СМИ, Трамп сообщил Палате представителей США, что Перри призвал его осуществить в июле телефонный звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Байдена.

Пресс-секретарь палаты представителей Конгресса США 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований «по команде» других стран.

В октябре три комитета Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Трампа.