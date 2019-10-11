Министра энергетики США обязали предоставить документы по делу, касающемуся Украины – СМИ

Требование обязывает министра энергетики предоставить документы, связанные с его сведениями относительно разговора президентов Трампа и Зеленского 25 июля.

Три комитета Палаты представителей Конгресса США обязали министра энергетики США Рика Перри предоставить документы, касающиеся расследования дела импичмента Дональда Трампа.

Как сообщает Голос Америки, об этом Конгресс уведомил Рика Перри в письме комитетов по вопросам разведки, надзора и реформ и международных отношений.

Читайте такжеВ США арестовали двух бизнесменов, связанных со скандалом вокруг УкраиныОтмечается, что требование обязывает министра энергетики предоставить документы, связанные с его знаниями относительно разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля.

«В последнее время появились сообщения о роли, которую вы могли сыграть в передаче либо подчеркивании месседжа президента США к президенту Украины», – говорится в письме.

«Эти сообщения также вызвали серьезные вопросы относительно ваших усилий нажать на украинских чиновников изменить структуру управления в украинской государственной энергетической компании в пользу лиц, связанных с попытками Руди Джулиани втянуть украинских чиновников в наши выборы 2020 года», – отмечается в письме.

Крайний срок предоставления документов – 18 октября.

Как сообщал УНИАН, в СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Летом американское издание Politico писало, что президент США поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. В связи с пересмотром программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 миллионов долларов на помощь Украине на безопасность. Осенью этот вопрос был урегулирован.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 миллиона долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited. В 2014 году членом совета директоров Burisma стал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.