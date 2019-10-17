В России трех американских дипломатов сняли с поезда возле места ядерного взрыва

Российский МИД утверждает, что сотрудники посольства сообщили Минобороны, но лишь о планах посетить только Архангельск.

Трех дипломатов из посольства США в России сняли с поезда Ненокса – Северодвинск в Архангельской области во время официальной поездки.

Об этом Радио Свобода сообщили в Госдепартаменте США. Представитель ведомства уточнил, что американская сторона должным образом уведомила российскую власть о предстоящем визите.

Ранее о задержании американцев в связи с въездом на режимную территорию без разрешения сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Среди задержанных, по данным агентства, были военно-морской атташе и атташе при посольстве США, а также американский военный атташе.

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что инцидент произошел в понедельник, 14 октября, на станции в Северодвинске. Он утверждал, что американцы не предоставили документы, необходимые для посещения режимной территории, которой является Северодвинск. По словам источника, после проверки документов дипломатов отпустили.

Читайте такжеCNBC: Ядерный взрыв в России мог произойти во время подъема ракеты «Буревестник» со дна моря

Российский МИД утверждает, что сотрудники посольства сообщили Минобороны, но лишь о планах посетить только Архангельск.

Под Неноксой расположен испытательный полигон Военно-морских сил России. 8 августа там произошел взрыв. Российские власти признали факт взрыва, краткосрочного выброса радиации и гибели людей – пятерых сотрудников «Росатома» и двух военнослужащих. В официальных сообщениях говорилось, что взрыв произошел во время испытания новой техники с "изотопным источником питания". О том, какая это техника, однако, официально не сообщали.

Радио Свобода, опираясь на открытые источники, установило, что взрыв произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты «Буревестник». Она оказалась в море после вероятного неудачного испытания. Выводы Радио Свобода впоследствии подтвердил Госдепартамент США.