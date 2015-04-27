Сейсмологи предупреждают Непал о новых мощных землетрясениях в ближайшую неделю

Об этом сообщается в заключении специалистов Геологической службы США.

Эксперты считают, что на протяжении последующего месяца будут возможны повторные толчки силой в пять или более единиц, чье общее число может превысить три десятка. Кроме того, ученые ожидают сотни и тысячи мелких, едва ощутимых землетрясений в последующий год.

Читайте такжеУличные видеокамеры зафиксировали момент мощного землетрясения в Непале (видео)

В то же время, причиной землетрясения магнитудой 7,9, которое произошло утром в субботу в Непале, по мнению сейсмологов службы, является то, что по территории Непала и большей части Гималай проходит линия столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит, которые двигаются в сторону друг друга со скоростью в 40-50 миллиметров в год.

Породы Индийской плиты постепенно "тонут" под Евразийской плитой, и данный процесс часто идет рывками, а не плавно, что и порождает мощные землетрясения и подземные толчки.