Массовые протесты в Барселоне переросли в столкновения с полицией (фоторепортаж, видео)

Основные протесты происходили в Барселоне и Жироне. Также протестующие вышли на улицы Таррагоны, Льейды и Сабаделя.

Во вторник, 15 октября, в Барселоне продолжились массовые акции протеста, сопровождаемые столкновениями между демонстрантами и силовиками.

Как сообщает Reuters, на второй день протестов на улицы Барселоны вышли тысячи каталонских демонстрантов, выступающие за независимость Каталонии.

Полиция заявила, что протестующие пытались снести охранные ограждения вокруг испанских правительственных зданий в регионе, а также бросали банки и сигнальные ракеты в правоохранителей. В ответ полицейские применили дубинки и спецсредства.

Reuters также сообщает, что протестующие подожгли мусорные контейнеры и картон на центральных улицах Барселоны. Также они пытались соорудить в центре города баррикады и били витрины магазинов, добавляет El Pais.

В полиции сообщили, что три человека были задержаны возле местной штаб-квартиры испанского правительства. Полиция применила против протестующих дубинки, когда участники акции попытались прорвать установленный полицией забор.

По данным El Pais, во второй день протестов арестовали не менее 25 человек, по меньшей мере 74 получили ранения различной степени тяжести. По данным издания, в протестных акциях приняли участие десятки тысяч человек. В частности, в Барселоне в митинге приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Основные события происходили в Барселоне и Жироне. Также протестующие вышли на улицы Таррагоны, Льейды и Сабаделя.

Spanish police in Catalonia now beating Catalans who peacefull demonstrate in Tarragona #SpainlsAFascistState In Barcelona police raids too against demonstrators pic.twitter.com/4Do9Sq4XOu — Help Catalonia 🎗 (@CataloniaHelp2) October 15, 2019

По данным El Mundo, на улицы Жироны вышли около 9 тыс. человек. В целом, как отмечает издание, здесь протесты проходили в мирном ключе, однако некоторые митингующие бросали различные предметы в полицейские кордоны. В Таррагоне около 500 протестующих забросали административное здание шариками с краской и другими предметами. Полицейские открыли по ним огонь пластиковыми пулями.

Напомним, 14 октября Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения - 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориоль Жункерас – за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

После этого протестующие, несогласные с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов, отправились в направлении аэропорта Эль-Прат в Барселоне с целью его блокады. На следующий день работа аэропорта была разблокирована.