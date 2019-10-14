В Барселоне протестующие объявили блокаду аэропорта (фото, видео)

Тем временем на площади Каталонии в центре Барселоны в обед собрались более 25 тысяч человек, несогласных с приговором Верховного суда Испании.

Протестующие, несогласные с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов, отправились в направлении аэропорта Эль-Прат в Барселоне, второго крупнейшего в Испании.

К протесту в аэропорту призвала организация "Демократическое цунами", объявив массовую мобилизацию через соцсети, сообщает Европейская правда.

"Наша цель - остановить деятельность аэропорта Барселоны", - заявило движение в соцсетях. Движение создало канал в Telegram, на котором протестующие могут получить авиабилет, чтобы в службы охраны не было к ним вопросов.

Все больше людей прибывают в аэропорт, где правоохранители одновременно образовали кордон.

Molts santcugatencs responen a la crida de @tsunami_dem per acudir a l'aeroport del Prat i bloquejar les terminals. #SantCugat#SentenciaProcespic.twitter.com/Bs054q843b — elCugatenc (@elCugatenc) October 14, 2019

По приказу полиции железнодорожное сообщение с аэропортом Эль-Прат остановлено, однако демонстрантов призывают добираться в аэропорт другими видами транспорта.

По сообщениям испанских СМИ, в направлении аэропорта образовались большие пробки.

També hi ha controls de carretera per arribar a l'aeroport del Prat. Arriben reforços de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra https://t.co/Q9Ci81zb3d#SentènciaProcéspic.twitter.com/DBx5DOKLes — 324.cat (@324cat) October 14, 2019

Между тем на площади Каталонии в центре Барселоны в обед, по данным МВД, собрались более 25 000 человек, несогласных с приговором Верховного суда Испании.

Акции протеста и блокирование дорог происходят также в других каталонских городах.

Напомним, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.