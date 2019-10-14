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В Барселоне протестующие объявили блокаду аэропорта (фото, видео)

16:23, 14 октября 2019
Мир
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Протестующие, несогласные с приговором суда для лидеров каталонских сепаратистов, отправились в направлении аэропорта Эль-Прат в Барселоне, второго крупнейшего в Испании.

К протесту в аэропорту призвала организация "Демократическое цунами", объявив массовую мобилизацию через соцсети, сообщает Европейская правда.

"Наша цель - остановить деятельность аэропорта Барселоны", - заявило движение в соцсетях. Движение создало канал в Telegram, на котором протестующие могут получить авиабилет, чтобы в службы охраны не было к ним вопросов.

Все больше людей прибывают в аэропорт, где правоохранители одновременно образовали кордон.

По приказу полиции железнодорожное сообщение с аэропортом Эль-Прат остановлено, однако демонстрантов призывают добираться в аэропорт другими видами транспорта.

По сообщениям испанских СМИ, в направлении аэропорта образовались большие пробки.

Между тем на площади Каталонии в центре Барселоны в обед, по данным МВД, собрались более 25 000 человек, несогласных с приговором Верховного суда Испании.

Акции протеста и блокирование дорог происходят также в других каталонских городах.

Напомним, в понедельник Верховный суд Испании приговорил девятерых лидеров каталонских сепаратистов к срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения за их участие в референдуме о независимости в 2017 году.

Максимальный срок заключения, 13 лет, получил бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас - за подстрекательство к мятежу и растрату государственных средств.

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Теги: #Барселона#каталония#протесты в Барселоне