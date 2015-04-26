Число жертв землетрясения в Непале превысило 2500 человек

Эти данные непальской полиции приводит на своем сайте газета "Кантипур", передает ТАСС.

Больше всего погибших в столице страны, городе Катманду. Там землетрясение, которое произошло в субботу 25 апреля, унесло жизни почти 800 человек.

Читайте такжеКоличество жертв землетрясения в Непале достигло 2,3 тысяч человек, Катманду обесточен

Ранее официальный представитель непальской полиции Камал Сингх Бан сообщал, что правоохранительные органы также располагают информацией о 6239 пострадавших.

"Из-за продолжающихся толчков в Катманду нет электричества, - добавил он. - Мобильная связь есть".

После основного землетрясения магнитудой 7,9 сейсмологи зарегистрировали в Непале за сутки 48 повторных толчков магнитудой от 3,5 до 6,9.

Последний подземный толчок магнитудой 4,1 произошел в 18:41 по местному времени. Его эпицентр находился в 20 км восточнее столицы Непала, города Катманду, с очагом на глубине 10 км.

Толчки ощущались и в Индии, где погибли 62 и пострадали более 250 человек, а также в Мьянме и Бангладеш.