В Москве вновь совершено нападение на мемориал на месте убийства Немцова

В Москве неизвестные вновь совершили нападение на народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова.

С Большого Москворецкого моста утром были вывезены все цветы, свечи и плакаты. К настоящему моменту мемориал восстановлен, сообщает Радио Свобода.

Читайте такжеПодозреваемого в убийстве Немцова арестовали до осени

Мемориал памяти Немцова убирали уже несколько раз. Погромы на мосту устраивали активисты так называемого «Русского освободительного движения SERB». Цветы и свечи с народного мемориала вывозили и коммунальные службы Москвы.