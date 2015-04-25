В Москве вновь совершено нападение на мемориал на месте убийства Немцова
15:51, 25 апреля 2015Мир
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Мемориал памяти Немцова убирали уже несколько раз. Погромы на мосту устраивали активисты так называемого «Русского освободительного движения SERB»
REUTERS
В Москве неизвестные вновь совершили нападение на народный мемориал на месте убийства Бориса Немцова.
С Большого Москворецкого моста утром были вывезены все цветы, свечи и плакаты. К настоящему моменту мемориал восстановлен, сообщает Радио Свобода.
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Мемориал памяти Немцова убирали уже несколько раз. Погромы на мосту устраивали активисты так называемого «Русского освободительного движения SERB». Цветы и свечи с народного мемориала вывозили и коммунальные службы Москвы.
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