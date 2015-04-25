В Польше умер выживший в Освенциме историк и дипломат Владислав Бартошевский

Об этом в своем Twitter сообщил президент Польши Бронислав Коморовский, сообщает Deutsche Welle.

"Умер великий поляк. Это колоссальная утрата", - отметил глава государства.

18-летним подростком Владислав Бартошевский оказался в Освенциме, в котором провел 7 месяцев и был выпущен. Находясь на нелегальном положении, он работал в Главном штабе Армии Крайовой, участвовал в знаменитом Варшавском восстании, стал одним из создателей подпольной организации спасения евреев "Жегота". Позднее израильский институт Яд Ва-Шем присвоил Бартошевскому звание "Праведник мира".

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В социалистической послевоенной Польше он провел в тюрьмах почти 8 лет. Дважды - в 1995-м и в 2000 - 2001 годах Бартошевский возглавлял МИД Польши. Он немало сделал для польско-германского послевоенного примирения и создания атмосферы взаимопонимания между Польшей и Израилем. Для многих поляков, отмечает агентство dpa, Владислав Бартошевский был моральным авторитетом.