В Ереване морем цветов почтили память жертв трагедии армян (фоторепортаж)
15:05, 24 апреля 2015Мир
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В мемориальном комплексе Цицернакаберд в Ереване началась церемония поминовения жертв трагедии армянского народа.
REUTERS
Она приурочена к 100-летию массового убийства армян в Османской империи. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего прозвучал гимн Армении, сообщает Медуза.
Президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян возложили цветок — желтую розу — в венок в виде незабудки, дав окончательный вид символу памяти жертв трагедии у вечного огня в мемориальном комплексе Цицернакаберд.
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По наиболее распространенной оценке, жертвами убийств в Османской империи в 1915 году стали около полутора миллионов армян.
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