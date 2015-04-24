В Ереване морем цветов почтили память жертв трагедии армян (фоторепортаж)

Она приурочена к 100-летию массового убийства армян в Османской империи. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, после чего прозвучал гимн Армении, сообщает Медуза.

Президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян возложили цветок — желтую розу — в венок в виде незабудки, дав окончательный вид символу памяти жертв трагедии у вечного огня в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

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По наиболее распространенной оценке, жертвами убийств в Османской империи в 1915 году стали около полутора миллионов армян.