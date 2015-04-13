Премьер Турции назвал неуместным заявление Папы о геноциде армян

"Оценивать эту трагедию в одностороннем порядке неуместно для Папы. Религиозные лидеры должны создавать среду для мира и единства людей, а не разжигать ненависть и конфронтацию", — сказал Давутоглу журналистам в Анкаре, пишет РИА Новости.

Турция традиционно отвергает подобные обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Острая реакция Анкары на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи является одной из главных причин сложных отношений между Турцией и Арменией.

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Ранее в воскресенье в начале мессы, посвященной 100-летию геноцида армян, Папа Римский Франциск заявил, что в XX веке человечество пережило три "больших неслыханных трагедии" — геноцид армян, нацизм и сталинизм.

Понтифик охарактеризовал мучения, перенесенные в начале прошлого столетия армянами, сирийскими католиками и православными, ассирийцами и греками, как "первый геноцид ХХ века". После этого посол Ватикана в Анкаре был вызван для объяснений в МИД Турции, а турецкий посол в Ватикане отозван для консультаций.