Российские следователи проверяют информацию о праздновании 9 мая в похоронном бюро

В Свердловской области РФ следственный комитет начал проверку информации об акции для пожилых людей, проведенной одной из похоронных фирм Екатеринбурга в честь 9 мая.

Об этом говорится на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.

Ранее СМИ сообщили о том, что сотрудники похоронной фирмы организовали для пожилых людей благотворительное мероприятие и пригласили ветеранов на чаепитие в ритуальный зал - возле венков и надгробий.

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Отмечалось, что сотрудники бюро также дарили пенсионерам букеты искусственных цветов для усопших родственников и пакет с "презентами": памяткой по похоронам и кремации с предупреждением о недобросовестных "чёрных" похоронщиках, буклетом-скидкой в 10% на памятник, иконой и маленьким календарём.

"Как сообщают СМИ, пожилые люди не были заранее в полном объеме уведомлены о характере данного благотворительного мероприятия, а также о месте его проведения", - заявили в СК.

В ведомстве считают, что из-за акции некоторые из приглашенных пенсионеров испытали сильное эмоциональное переживание, что может отрицательно отразиться на их здоровье.