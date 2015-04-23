В Польше предложили перенести празднование Дня победы с 9 на 8 мая

В пояснительной записке к документу говорится, что Польша не должна принимать действовавшее в СССР толкование завершения войны, передает Русская служба Би-би-си.

Автор законопроекта Стефан Нищеловский заявил, что "это была победа над жестокой тоталитарной диктатурой Третьего рейха. В то же время, в частях Европы, занятых армией Сталина, также была установлена более-менее репрессивная диктатура".

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Проект закона одобрили все фракции в нижней палате парламента республики. Теперь законопроект направлен для обсуждения в Комиссию национальной обороны. Голосование должно состояться 24 апреля.

Ранее сообщалось, что многие западные лидеры отказались приехать в Москву на юбилейный Парад победы из-за напряженных отношений с Россией в связи с ситуацией на востоке Украины. В частности, в празднованиях не примут участие лидеры Польши, Литвы, Латвии, Швеции, Норвегии и Великобритании.

Ранее УНИАН также сообщал, что Кремль подтвердил приезд Ким Чен Ына в Москву на празднование 70-летия Победы.