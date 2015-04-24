Лукашенко заявил о готовности стать посредником между Грузией и Россией

Об этом сообщает Радио Свобода.

В ходе встречи с президентом Георгием Маргвелашвили, Александр Лукашенко назвал Грузию «Легендарной страной», произнеся при этом многозначительную фразу «К стыду своему, мне раньше не приходилось бывать в вашей стране, за исключением города Сухуми».

Президент Беларуси посоветовал грузинским властям в вопросе Абхазии и Южной Осетии «прекратить риторику и возобновить диалог с Москвой». При этом, он предложил свое посредничество, намекнув, что на этот счет уже достигнута некая негласная договоренность с президентами Грузии и России.

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По неофициальным данным, президент Лукашенко предложил организовать встречу руководителей двух стран в Минске. Впрочем, пока администрация грузинского президента возможность такой встречи не подтверждает, сам президент Маргвелашвили не стал отрицать существование «негласных договоренностей» о конкретных шагах по урегулированию российско-грузинских отношений.

Лукашенко также предложил использовать во благо двух стран членство Белоруссии в евразийском экономическом союзе и Грузии – в зоне «свободной торговли с Евросоюзом».