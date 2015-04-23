Лукашенко в Грузии дал понять, что Беларусь не признает Абхазию и Южную Осетию

Во время своего первого визита в Грузию Лукашенко рассказал журналистам после переговоров с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили в Тбилиси, что Беларусь признает «территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах», пишет Радио Свобода.

Заявление и сам визит является сигналом президенту России Владимиру Путину, что Беларусь опасается региональных намерений России после аннексии Крыма и ее поддержки сепаратистов, борющихся против правительственных сил на Донбассе.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию как независимые государства после пятидневной войны с Грузией в 2008 году.

Читайте такжеСМИ: Лукашенко отказался ехать на парад в Путина 9 маяРоссия имеет тысячи военнослужащих в обоих регионах, которые подписали договоры о «союзе и интеграции» с Москвой в последние месяцы.

Лукашенко заявил, что после войны между Россией и Грузией, «было бы разумно строить отношения в более деликатный способ и, возможно, воздержаться от некоторых шагов».