КНДР поставила условия США для продолжения переговоров
В северокорейском министерстве иностранных дел заявили, что Пхеньян не намерен продолжать диалог с Вашингтоном до тех пор, пока США не примут «практических мер по полному и необратимому отказу от враждебной политики в отношении КНДР».
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Соответствующее заявление опубликовано в ЦТАК.
«Мы отчётливо поставили американской стороне путь решения вопросов, так что дальнейшая судьба корейско-американского диалога зависит от позиции США, а срок - до конца текущего года», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 5 октября посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мен Гиль сообщил, что рабочие переговоры США и КНДР завершились в Швеции безрезультатно.