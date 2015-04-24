В Алма-Ате обрушился строящийся мост, спасатели ищут людей под завалами

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на информагентство КазТАГ. Оно ссылается на службу спасения города.

Инцидент произошел на пересечении проспектов Рыскулова и Саина. Число пострадавших и информацию о жертвах в службе спасения на данный момент предоставить не смогли.

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По данным местных СМИ, под завалами могут находиться два человека. Всего на объекте работали более 50 человек, сообщил телеканал СТВ.

В настоящее время ведется проверка личного состава строительной компании, которая вела работы на мосту. На месте обрушения идут поисковые работы.