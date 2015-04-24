Новую Зеландию сотрясло мощное землетрясение, возможны повторные толчки

Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу, 24 апреля, в Новой Зеландии. Об этом сообщает национальная геологическая служба.

Его эпицентр располагался в 35 км к северо-востоку от городка Каикоура и залегал на глубине 52 км.

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Землетрясение ощущалось на всей территории Новой Зеландии. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, однако со многими близлежащими районами прервалась телефонная связь.

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