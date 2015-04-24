Новую Зеландию сотрясло мощное землетрясение, возможны повторные толчки
08:31, 24 апреля 2015Мир
1856
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала, со многими районами прервалась телефонная связь.
Землетрясение ощущалось на всей территории Новой Зеландии / ТСН
Мощное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в пятницу, 24 апреля, в Новой Зеландии. Об этом сообщает национальная геологическая служба.
Его эпицентр располагался в 35 км к северо-востоку от городка Каикоура и залегал на глубине 52 км.
Читайте такжеВ Якутии произошло землетрясение силой более 6 баллов
Землетрясение ощущалось на всей территории Новой Зеландии. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало, однако со многими близлежащими районами прервалась телефонная связь.
Сейсмологи предупреждают о возможных в ближайшее время сильных повторных подземных толчках
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter