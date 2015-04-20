Побережье Тайваня всколыхнуло мощное землетрясение

Как сообщает Радио Свобода, в столице Тайбее качались здания.

Япония сначала выдала, но впоследствии отозвала предупреждение о возможном небольшом цунами после этого землетрясения.

Читайте такжеВ Якутии произошло землетрясение силой более 6 баллов

Центральное бюро погоды Тайваня считает, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 75 километрах от острова.

Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от островов Идзу в Тихом океане, которые принадлежат Японии. Очаг залегал на глубине 20,6 километра.