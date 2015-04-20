Побережье Тайваня всколыхнуло мощное землетрясение
09:25, 20 апреля 2015Мир
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Сильное землетрясение магнитудой 6,8 всколыхнуло в понедельник, 20 апреля, восточное побережье Тайваня.
Эпицентр располагался в 75 километрах от острова / mir24.net
Как сообщает Радио Свобода, в столице Тайбее качались здания.
Япония сначала выдала, но впоследствии отозвала предупреждение о возможном небольшом цунами после этого землетрясения.
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Центральное бюро погоды Тайваня считает, что эпицентр землетрясения располагался примерно в 75 километрах от острова.
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от островов Идзу в Тихом океане, которые принадлежат Японии. Очаг залегал на глубине 20,6 километра.
Землетрясение магнитудой 6,8 балла по шкале Рихтера поразил восточное побережье Тайваня
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