В МВД России раскритиковали приказ Кадырова стрелять по российским силовикам из других регионов
07:13, 24 апреля 2015Мир
6228
В Министерстве внутренних дел Российской Федерации раскритиковали приказ главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «стрелять на поражение» в российских силовиков из других регионов.
Глава Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров / Инстаграм kadyrov_95
Об этом сообщает пресс-служба российского силового ведомства.
«МВД России считает недопустимым для Руководителя Чеченской Республики заявление об «открытии огня на поражение» по сотрудникам из других регионов, без ведома местных правоохранительных органов, проводящих спецоперации в Республике», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Чечне теряют связь с реальностью: угрожают США развалом за поставки оружия Украине
Напомним, ранее Кадыров разрешил чеченцам «стрелять на поражение» в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.
Как сообщалось, в Кремле заявили, что ничего не знают о данном приказе главы Чеченской республики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter