В МВД России раскритиковали приказ Кадырова стрелять по российским силовикам из других регионов

Об этом сообщает пресс-служба российского силового ведомства.

«МВД России считает недопустимым для Руководителя Чеченской Республики заявление об «открытии огня на поражение» по сотрудникам из других регионов, без ведома местных правоохранительных органов, проводящих спецоперации в Республике», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Кадыров разрешил чеченцам «стрелять на поражение» в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что ничего не знают о данном приказе главы Чеченской республики.