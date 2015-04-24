В МВД России раскритиковали приказ Кадырова стрелять по российским силовикам из других регионов

07:13, 24 апреля 2015
Мир
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В Министерстве внутренних дел Российской Федерации раскритиковали приказ главы Чеченской республики Рамзана Кадырова «стрелять на поражение» в российских силовиков из других регионов.

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Об этом сообщает пресс-служба российского силового ведомства.

«МВД России считает недопустимым для Руководителя Чеченской Республики заявление об «открытии огня на поражение» по сотрудникам из других регионов, без ведома местных правоохранительных органов, проводящих спецоперации в Республике», - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Кадыров разрешил чеченцам «стрелять на поражение» в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что ничего не знают о данном приказе главы Чеченской республики.

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