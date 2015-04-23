Кадыров разрешил чеченцам убивать российских силовиков на территории республики

Об этом пишет Новая газета со ссылкой на "Кавполит".

"Если без вашего ведома на вашей территории появляется - не имеет значения, будь то москвич или ставропольчанин - открыть огонь на поражение", - заявил Кадыров на специальном совещании с чеченскими силовиками.

Кадыров дал понять, что никто не имеет права проводить на территории Чечни спецоперации, которые не согласованы с республиканским МВД.

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Отмечается, что главу Чеченской республики возмутила спецоперация ставропольских силовиков в Грозном, в результате которой погиб некий Джамбулат Дадаев, находившийся в федеральном розыске. О ее проведении не было никакого уведомления в местные органы безопасности, пояснил Кадыров. Представитель республиканского управления Следственного комитета сообщил, что в отношении участников спецоперации в Грозном возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным издания, 19 апреля агентства сообщали об убитом в Ленинском районе Грозного мужчине. По словам правоохранителей, погибший попытался на своем автомобиле протаранить полицейскую машину, а после начал стрелять. В итоге мужчина был убит ответным огнем силовиков.

Вместе с тем, как пишет Новая газета, уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухаджиев утверждает, что при задержании Дадаев не оказывал никакого сопротивления, а, наоборот, шел навстречу силовикам с поднятыми руками. Нухажиев сравнил операция силовиков с "работой киллеров" и предположил, что им "хорошо заплатили".

Разобраться с инцидентом глава республики поручил руководителям местных МВД, УФСБ, прокуратуры, СУ СК РФ и ВОГОиП.