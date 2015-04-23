В Кремле ничего не знают о приказе Кадырова стрелять в российских силовиков

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать весьма резкие заявления по этому поводу главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает ТАСС.

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"Мне неизвестно ничего об этом", - сказал пресс-секретарь.

"Когда ознакомимся с информацией, тогда можно будет об этом говорить", - добавил Песков.

Как сообщал УНИАН, Кадыров разрешил силовым структурам республики "стрелять на поражение" в российских силовиков, которые участвуют в несогласованных с республиканскими властями спецоперациях.