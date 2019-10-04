Reuters: Главный дипломат США в Киеве считал «сумасшествием» задержку помощи для армии Украины

Тейлор был убежден, что такой поступок подорвет веру украинской стороны в помощь Вашингтона.

Главный дипломат США в Украине считал «сумасшествием» замораживание военной помощи, необходимой украинской армии для борьбы с российской агрессией. Об этом свидетельствуют доказательства в деле об импичменте президента Дональда Трампа, которые были переданы в четверг.

Бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер вчера дал показания перед членами Палаты представителей, а также комитетов палаты по вопросам иностранных дел, разведки и наблюдения, — пишет Reuters. Процесс длился восемь часов. Волкер ушел в отставку на прошлой неделе после того, как его имя появилось в сообщении от информатора о давлении администрации Трампа на Украину. Из-за этого сообщения глава демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента.

В рамках своих показаний Волкер передал переписку между ним и дипломатами в Киеве, а также другими людьми, привлеченными к делам в Украине. Среди них и личный адвокат президента США Рудольф Джулиани, который сыграл большую роль в поведении администрации в отношении Киева. Переписка проливает свет на обратную сторону переговоров между украинской и американской сторонами, которые произошли прошлым летом.

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В сообщении от 9 сентября после появления новостей о том, что администрация Трампа заблокировала военную помощь для украинской армии, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор обсуждал важность сигнала, который Вашингтон таким образом посылает Киеву.

«Задержав военную помощь, мы уже поколебали их веру в нас», - написал Тэйлор в сообщении посла США в Евросоюзе Гордону Сондленду.

«Думаю, это безумие задерживать помощь в сфере безопасности в обмен на помощь в политической кампании», - написал дипломат в другом сообщении.

Сондленд ответил, что не верит в плохие намерения президента Трампа, пояснив, что американский лидер задержал помощь из-за обеспокоенности коррупцией в Украине. В сообщении он возразил, что передача помощи как-то была привязана к тому, согласится ли украинский президент Владимир Зеленский начать расследование против Джо Байдена.

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Издание напоминает, что Трамп заблокировал почти 400 миллионов военной помощи для Украины незадолго до разговора с Зеленским. Из-за этого демократы обвиняют его в неправомерном использовании внешней политики США ради собственных политических целей. Тейлор был главным дипломатом США в Киеве после того, как администрация Трампа раньше срока отозвала посла Мари Йованович. Она даст показания в Палате представителей на следующей неделе.