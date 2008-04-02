Российская журналистка получила убежище в Великобритании (фото)

Российская журналистка Елена Трегубова, которая опасалась за свою жизнь в связи с критикой в адрес Кремля, получила политическое убежище в Великобритании. «Это огромное облегчение, - рассказала рассказала Трегубова агентству Reuters. - Это большой и смелый шаг (со стороны британского правительства)».

Однако министерство внутренних дел Великобритании отказалось подтвердить эту информацию, сославшись на то, что правительство не дает комментариев по частным случаям.

Если эта информация подтвердится, это может осложнить напряженные отношения между Москвой и Лондоном, отмечает Газета.ру.