В России появится туроператор для людей с ограниченными возможностями

В Москве в 2015 году появится первый туроператор для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олега Сафонова.

«В Москве появится туроператор, который будет работать только с инвалидами и будет создавать соответствующий туристический продукт. Несмотря на то, что туроператор будет создан в Москве, работать он будет по всей стране», - заявил Сафонов.

Глава Ростуризма подчеркнул, что ведомство со своей стороны будет оказывать этой организации всю необходимую поддержку и помощь.

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«Конечно, одного подобного туроператора для нашей страны недостаточно, но хорошо, что появился хотя бы один. Люди с ограниченными возможностями должны путешествовать по всей нашей необъятной родине», - добавил он.

По словам Сафонова, Ростуризм считает развитие данного направления внутреннего туризма приоритетным.