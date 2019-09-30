Скандал в США из-за Украины: Трамп пригрозил арестом главе комитета по разведке за "госизмену"

Президент США настаивает, что демократ сфабриковал часть его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дональд Трамп заявил о необходимости арестовать главу комитета по разведке Палаты представителей США Адама Шиффа за "государственную измену".

Об этом президент США написал на своей странице в Twitter, передает ТСН.

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По словам Трампа, Шифф сфабриковал часть его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и представил этот "фейк" в Конгрессе США.

"Представитель Адам Шифф незаконно составил фейкову и ужасную заявление, представив ее как мою, как наиболее важную часть моего разговора с президентом Украины, и зачитал ее Конгрессу и американскому народу. Это не соответствовало тому, что я сказал по телефону. Арестовать за госизмену?"- написал Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп призвал главу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США, сенатора-демократа Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в "мошенническом" прочтении в Конгрессе несуществующей версии его звонка президенту Украины.