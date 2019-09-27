Трамп призвал демократа Шиффа уйти из Конгресса после неправильного прочтения стенограммы

Трамп считает, что Шифф неправильно прочитал "несуществующую версию" стенограммы его звонка к Зеленскому.

Президент США Дональд Трамп призвал главу Комитета по вопросам разведки Палаты представителей США, сенатора-демократа Адама Шиффа уйти в отставку, обвинив его в «мошенническом» прочтении в Конгрессе несуществующей версии его звонка президенту Украины.

«Адам Шифф обманным путем зачитал Конгрессу, за чем наблюдали миллионы, несуществующую версию моего разговора с Президентом Украины», – цитирует Трампа New York Post.

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По словам американского лидера, Шифф умышленно «изменил слова», чтобы сделать звонок устрашающим и обвинить в этом Трампа.

«О чем говорил, то и получил», – продолжил президент, добавив, что Шифф лгал американцам 2 года.

«Я призываю его уйти из Конгресса из-за этого мошенничества!», – обратился Трамп.

Как сообщал УНИАН, скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты изобличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена - сына влиятельного политика от Демократической партии США, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились в администрацию Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело в отношении Хантера Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний Херсонской «нефтеперевалки», к которой были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США о телефонном разговоре президентов США Украина Трампа и Зеленского, состоявшемся 25 июля.