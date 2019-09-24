Песков – студентам: Путин не против либералов, он против насаждения либерализма

В Кремле утверждают, что либерализм пытаются пропагандировать как безальтернативное решение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что Владимир Путин не является противником либерализма, он выступает против насаждения либеральной идеи.

Об этом Песков заявил на встрече со студентами Высшей школы экономики в Москве.

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«Путин не выступал против либеральной идеи, Путин выступает против насаждения либеральной идеи как единой, без альтернативы», – сказал представитель Кремля.

Песков также добавил, что либерализм со временем трансформируется, «поскольку либеральное общество сталкивается с большим количеством угроз, которых раньше не видел».

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел России заявили, что соглашение о ненападении 1939 года между Советским Союзом и нацистской Германией — «Пакт Молотова-Риббентропа» — было «вынужденным шагом» для власти СССР и спасло сотни тысяч жизней.