Недопуск российских делегатов на Генассамблею ООН в США: РФ заявила о протесте

Российский МИД решил напомнить США об их обязанности как принимающей стороны.

Москва выразила протест из-за невыдачи американских виз членам российской делегации в Генеральной ассамблее ООН, сессия которой пройдет в Нью-Йорке.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова.

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Отмечается, что МИД РФ выразил протест заместителю главы дипмиссии США.

Отказ в визах Рябков назвал "беспрецедентным" и "абсолютно неприемлемым шагом", который нарушает обязательства США относительно соглашения об условиях пребывания штаб-квартиры ООН на территории страны.

По словам представителя российского МИД, "выдача виз участникам мероприятий ООН - это "святая обязанность принимающей стороны".

Как сообщал УНИАН, посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.