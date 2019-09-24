США не выдали российской делегации визы для поездки на Генассамблею ООН

В отношениях России и США произошел дипломатический скандал.

Посольство США в Москве не выдало визы десяти членам российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает российское издание "Коммерсант".

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Российский депутат сообщил, что визы не получили он, его коллега из Госдумы Леонид Слуцкий и 8 сотрудников МИД РФ, включая главного переводчика и главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина.

По словам Косачева, в визах напрямую не отказали. Членам делегации не вернули в срок паспорта, которые сейчас находятся в посольстве.

"Беспрецедентная ситуация. Американская сторона не оформила визы для нескольких членов российской делегации, следовавшей на Генассамблею ООН. В общей сложности десять человек. В основном - представители МИД, которые должны были вылететь в Нью-Йорк, чтобы обеспечивать содержательную работу российской делегации", - рассказал Косачев.

По его словам, речь идет о специалистах различных направлений и департаментов, которые ведут соответствующую проблематику на Генассамблее ООН.