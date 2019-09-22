В Сомали террористы атаковали военную базу

В результате нападения погибло не менее 5 военнослужащих.

Сомалийская национальная армия в воскресенье утром отразила атаку "Аль-Шабааб" в районе Эль-Салини в регионе Нижняя Шабелле, убив 13 боевиков.

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Об этом сообщает "112 Украина".

Выступая в средствах массовой информации, сомалийский военный чиновник Мохаммед Абди опроверг утверждения боевиков, связанных с "Аль-Каидой" и "Аль-Шабааб", которые заявили, что убили 23 солдата во время атаки на рассвете.

"Мы потеряли всего пять солдат", - заявил Абди СМИ.

Аль-Шабаб - группа сомалийских исламистов. Группа возникла в Сомали на осколках Союза исламских судов, когда вся власть в Сомали оказалась в руках Временного Федерального правительства и его покровителей, прежде всего вооружённых сил Эфиопии при поддержке США.