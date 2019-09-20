Саудовская Аравия начала военную операцию в Йемене после атаки дронов

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией с 2015 года ведет борьбу с йеменскими повстанцами-хуситами.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya, передает РБК.

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Целью операции являются "военные объекты", коалиция попросила гражданских лиц избегать объектов, на которые нацелена коалиция.

Позже коалиция объявила, что в результате операции были уничтожены четыре объекта, на которых собирали беспилотные лодки и морские мины.

"Эти объекты использовались, чтобы проводить атаки и террористические операции, угрожающие морским путям и международной торговле", - сказал представитель коалиции.

Арабская коалиция с 2015 года ведет в Йемене войну с повстанцами-хуситами, которых поддерживает Иран.

В ночь на 14 сентября объекты саудовской нефтяной Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, в результате компании пришлось сократить добычу сырья. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы.